Україна висунула на Оскар фільм за сценарієм Турчинова
16:36, 14 жовтня 2008Суспільство
1995
Режисер картини - Кирієнко
Фільм "Ілюзія страху", знятий за однойменною книгою першого віце-прем`єр-міністра України Олександра Турчинова, буде заявлений як претендент від України на премію Оскар в категорії "Кращий іноземний фільм". Про це повідомляє Корреспондент.
|Олександр Кирієнко під час зйомок фільму «Ілюзія страху»
Режисер фільму "Ілюзія страху" - Олександр Кирієнко (Оранжевое небо, Инди). Головну роль в картині зіграв Андрій Панін. У фільмі зайняті також і інші зірки кіно - Олена Бабенко, Олексій Петренко, Сергій Гармаш і Олексій Горбунов.
Нагадаємо також, що своїх претендентів на Оскар вже назвала Росія, яка вибрала стрічку Ганни Мелікян "Русалка", Франція, що висунула фільм "Клас" і Німеччина, яку представить історична драма "Baader Meinhof Komplex".
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