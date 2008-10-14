Україна висунула на Оскар фільм за сценарієм Турчинова

Фільм "Ілюзія страху", знятий за однойменною книгою першого віце-прем`єр-міністра України Олександра Турчинова, буде заявлений як претендент від України на премію Оскар в категорії "Кращий іноземний фільм". Про це повідомляє Корреспондент.

У книзі, написаній Турчиновим у 2005 році, коли він працював головою СБУ, викладена історія бізнесмена Короба. Він повинен захищати свій бізнес в складних умовах 1980-90-х років. Сюжет книги, а звідси і фільму, повний фантасмагоричних елементів і перекликається з біблейськими мотивами.

Режисер фільму "Ілюзія страху" - Олександр Кирієнко (Оранжевое небо, Инди). Головну роль в картині зіграв Андрій Панін. У фільмі зайняті також і інші зірки кіно - Олена Бабенко, Олексій Петренко, Сергій Гармаш і Олексій Горбунов.

Нагадаємо також, що своїх претендентів на Оскар вже назвала Росія, яка вибрала стрічку Ганни Мелікян "Русалка", Франція, що висунула фільм "Клас" і Німеччина, яку представить історична драма "Baader Meinhof Komplex".