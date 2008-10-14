Львів може першим вилетіти з претендентів на проведення Євро-2012

Через постійні зволікання з початком будівельних робіт і незадовільну підготовку Львова до Євро-2012 це місто може стати першим, яке виключать зі списку претендентів на проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції на тему «Підготовка України до Євро-2012. Наступний етап» заявив керівник Виконавчої дирекції Євро-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО.

Він пояснив свої побоювання проблемами з будівництвом стадіону та аеропорту у Львові.

Зокрема, за його словами, на сьогодні ще не визначено генпідрядника з будівництва нової спортивної арени: австрійська "Альпіна" відмовилася, і зараз ведеться пошук нової кандидатури (угоду генпідряду мали підписати ще на початку жовтня - УНІАН).

Щодо аеропорту, то він, за словами І.ФЕДОРЕНКА, перебуває у “підвішеному стані” через невизначеність з реконструкцією аеровокзалу та добудовою злітно-посадкової смуги. Щодо останньої, то землі, за рахунок яких її мали продовжити, повідомив І.ФЕДОРЕНКО, місцева влада, уже знаючи про Євро-2012, розпаювала і передала місцевим жителям. "Тепер її потрібно викупати, а це час і кошти, яких катастрофічно не вистачає", - сказав він.

“Буде дуже жаль, коли Львів, який найближче до Польщі, буде першим виключений з цього процесу маршування до Євро-2012”, - сказав І.ФЕДОРЕНКО.