ВР ухвалила закон про державну підтримку кінематографії в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 230 із 313 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що державна підтримка кінематографії здійснюється за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії України. Джерелами формування Фонду є, зокрема, кошти загального фонду державного бюджету України у розмірі не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. Фінансова підтримка кінематографії може здійснюватися за рахунок грантів, дарунків, благодійних внесків, пожертвувань і коштів місцевих бюджетів.

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Законом також передбачено надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг якої не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму. Крім того, в документі визначені умови надання державної підтримки суб’єктам кінематографії.

Для ефективного розпоряджання коштами закон передбачає створення Ради з державної підтримки кінематографії у складі дев’яти осіб, члени якої призначаються строком на два роки.

В Прикінцевих положення закону зазначається, що вносяться зміни до статті 176 Кримінального кодексу України. Ними передбачена відповідальність за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а також за незаконне відтворення, розповсюдження фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

Також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до яких, порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет, у тому числі невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права та/або суміжних прав, ненадання або несвоєчасне надання відповіді на заяву суб’єкта авторського права та/або суміжних прав власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу, наведення завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву суб’єкта авторського права та/або суміжних прав, а також нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, документом визначено, що при порушенні будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав має право звернутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спосіб використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення.