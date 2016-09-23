В суботу суд обиратиме запобіжні заходи слідчому ГПУ та директору запорізького завода Фірташа

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідні засідання пройдуть у приміщенні Солом’янського районного суду Києва за адресою: вул. Полковника Шутова, 1, під головування судді Світлани Кушнір. Точний час засідань суд визначить 24 вересня після 10.00, зазначили в САП.

В антикорупційній прокуратурі підкреслили, що на період здійснення слідства прокурори САП та детективи НАБУ вимагатимуть для слідчого Генпрокуратури запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Для затриманого директора ЗТМК слідство вимагатиме внесення застави у розмірі 492 млн грн, що відповідає завданому, на їхню думку, збитку державі.

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Як повідомлялося, 22 вересня детективи НАБУ затримали старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури за підозрою у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, затриманий працівник ГПУ заволодів знайденими під час обшуку в сільраді талонами на значний обсяг пального.

Директора Запорізького титано-магнієвого комбінату НАБУ затримано 23 вересня за розтрату 492 млн грн.