Світові індекси закрилися різким зниженням

Основні американські фондові індекси 16 жовтня знижувалися майже протягом усіх торгів і закрилися із значним падінням, повідомляє France Presse.

Індустріальний індекс Dow Jones втратив за день 733,08 пункта (7,87 відсотка), закрившись на позначці 8577,91 пункта. Індекс Standard & Poor`s 500 знизився на 90,17 (9,03 відсотка), склавши наприкінці дня 907,84. Високотехнологичний індекс Nasdaq за день впав на 150,68 пункта (8,47 відсотка) до 1628,33 пункта.

Європейські індекси знизилися не так сильно, проте лондонський FTSE 100 втратив за день 7,16 відсотка, паризький CAC 40 - 6,82 відсотка, а франкфуртський індекс DAX - 6,49 відсотка

Аналітики пов`язують різке зниження біржових котирувань з побоюванням рецесії. Страхи біржовиків посилилися після заяви представників ФРС США щодо початку рецесії американської економіки.

Також на падіння котирувань вплинуло повідомлення про те, що у вересні обсяг роздрібної торгівлі в США впав на 1,2 відсотка. Скорочення продажів стало найрізкішим за місяць з серпня 2005 року і перевищило очікування аналітиків, які передбачали зниження на 0,7 відсотка.

На торгах 14 жовтня, нагадує Лента.ру, американські і європейські індекси різко зросли, реагуючи на кроки урядів США і Євросоюзу щодо підтримки фінансової системи, а індекс Dow Jones навіть показав рекордне денне зростання за 70 років. Проте, за останні два дні торгів індекси повернулися до минулих позначок і продовжили падіння.