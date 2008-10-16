В Україні розпочала роботу місія МВФ

Сьогодні в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, в рамках візиту відбулася зустріч міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА та інших фахівців Мінфіну з експертами МВФ.

«Експерти Фонду спільно з українським урядом домовилися за результатами експертних оцінок розробити додаткові рекомендації для України, з урахуванням досвіду інших європейських країн, щодо заходів, необхідних для забезпечення роботи банківського сектора і макроекономічної стабільності», - говориться в повідомленні.

Раніше Національний банк України заявляв про те, що в рамках роботи місії МВФ в Україні сторони можуть обговорити можливість резервного кредиту standby для України.

У березні 2004 року Рада директорів МВФ затвердила для України річну програму співпраці «попереджуючий standby», що передбачає можливість звернення за кредитом на суму 605 млн. доларів у разі різкого погіршення платіжного балансу. Всі ці роки країна не зверталася за позикою.