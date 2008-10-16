За фактом загибелі Шуби Генпрокуратура порушила кримінальну справу

Сьогодні за фактом загибелі прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби, що сталася вчора, 15 жовтня, у Дніпропетровську, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (убивство через необережність).

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Дніпропетровської області Світлана ЧОРНА.

За її словами, розслідування щодо з’ясування обставин загибелі В.Шуби проводить Генеральна прокуратура України.

Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено 15 жовтня близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.