За фактом загибелі Шуби Генпрокуратура порушила кримінальну справу
17:24, 16 жовтня 2008Суспільство
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"Убивство через необережність"
|Володимир Шуба
Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Дніпропетровської області Світлана ЧОРНА.
За її словами, розслідування щодо з’ясування обставин загибелі В.Шуби проводить Генеральна прокуратура України.
Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено 15 жовтня близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.
Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.
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