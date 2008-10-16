У Львові побили депутата

Депутат Львівської міської ради, член фракції БЮТ Василь КИРИЧЕНКО став жертвою невідомих осіб, які скоїли на нього напад у під‘їзді будинку. Нападники побили депутата і забрали портфель з цінними документами, який був при ньому. В.КИРИЧЕНКО з численними травмами був госпіталізований в лікарню.

Про це повідомив сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради голова фракції БЮТ у Львівській міській раді Юрій ГУДИМА.

«Напад на депутата було скоєно 9 жовтня, коли він повертався додому після пленарного засідання сесії Львівської міської ради. До цього часу не встановлено осіб нападників та мотиви скоєного. Ми закликаємо начальника Львівського міського управління внутрішніх справ Ігоря ЦІКАЛА звернути на цю ситуацію особливу увагу. Найнеприємнішим є те, що випадки нападів та навіть вбивств громадян міста вже перестали бути поодинокими, тому звертаємось до львівської міліції з вимогою вжити негайних заходів щодо розшуку, затримки та покарання злочинців, а також вжити заходів щодо зниження рівня злочинності у місті Львові», - заявив Ю.ГУДИМА.

Голова Львівської обласної організації партії «Батьківщина», народний депутат України Іван ДЕНЬКОВИЧ не виключає, що до організації нападу на депутата може бути причетний міський голова Винник «нашоукраїнець» Теодор ГУДЗЯК.

«Виконком Винниківської міської ради, депутати Винниківської міської ради висловили недовіру Теодору ГУДЗЯКУ і вимагали його усунення, оскільки «нашоукраїнець» Т.ГУДЗЯК буквально «погряз» у зловживаннях з коштами, махінаціях з продажу земельних ділянок у Винниках та оборудками з державним майном. Т.ГУДЗЯК всіма правдами і неправдами домігся свого поновлення в суді. В.КИРИЧЕНКО і надалі захищаючи інтереси винниківської громади вимагає усунення Т.ГУДЗЯКА в чому його підтримує вся депутатська фракція БЮТ. Побиття В.КИРИЧЕНКА, припускаю, могло бути помстою з боку міського голови Винник та намаганням у такий спосіб залякати його», - наголосив І.ДЕНЬКОВИЧ.