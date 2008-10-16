Загиблий прокурор планував випробувати нову гвинтівку за кордоном

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО допускає, що тренування в тирі прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби з новою гвинтівкою, яку він придбав для того, щоб взяти з собою у поїздку на відпочинок за кордон, призвели до його загибелі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві, відповідаючи на питання.

«Сьогодні В.Шуба планував виїхати за кордон для відпочинку і він просив міліцію в офіційному порядку оформити мисливську зброєю для вивезення і очевидно, щоб десь полювати з новопридбаною гвинтівкою… Боюсь, що саме тренування з цією зброєю призвели до такого результату», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено 15 жовтня близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.

Генеральна прокуратури України порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (убивство через необережність).