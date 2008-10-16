До кінця року Росія має намір повернутися до проекту Ан-70

На даний час Російська Федерація висловлює наміри повернутися до реалізації спільного українсько-російського проекту створення військово-транспортного літака Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМІЛОСТИВИЙ сьогодні у ході круглого столу “Україна – НАТО: потенціал співробітництва у сфері ОПК”.

“Є всі передумови, що, можливо, вже до кінця цього року будуть підписані усі необхідні угоди з російською стороною щодо продовження реалізації проекту Ан-70”, - сказав В.НЕМІЛОСТИВИЙ.

Він також повідомив про пропозицію з боку української сторони до партнерів з Росії залучити до проекту європейські компанії. Заступник міністра пояснив, що йдеться про виконання робіт стосовно авіоніки та інших систем літака, які є стандартами у європейських країнах, з метою зацікавлення у проекті також і західних споживачів.

“На мою думку, це надасть динаміки проекту. Адже дозволить вийти з Ан-70 не лише на російський та український ринки”, - пояснив В.НЕМІЛОСТИВИЙ.

Він повідомив, що на даний час ведуться переговори щодо участі у проекті АНТК “Антонова” та європейських компаній. “Ми запропонуємо російській стороні також розглянути це питання. За умови позитивного рішення, це буде цікавий і перспективний проект”, - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2006 року уряд РФ заявив про припинення участі в спільному проекті зі створення Ан-70. Тодішній головнокомандувач ВВС РФ генерал армії Володимир МИХАЙЛОВ заявляв, що “Росії літак не потрібний”. Він аргументував це тим, що машина має ряд недоліків - зокрема, Ан-70 “перейшов у розряд важких військово-транспортних літаків, а такий транспортник у Росії є - Іл-76”.

Літак Ан-70 призначено для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки.