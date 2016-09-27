Програма "Гроші" викликала інтерес правоохоронців до будівельних афер у кількох містах
04:16, 27 вересня 2016Суспільство
5937 0
В країні, де не працює закон, право зазвичай має сильніший, але втручання преси та розголос може вплинути на ситуацію.
Програма "Гроші" викликала інтерес правоохоронців до будівельних афер у кількох містах / скріншот
Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші".
Доказами є дві історії, після сюжетів про які правоохоронні органи зацікавились та взяли розслідування у свої руки.
У Сумах чоловік забрав приміщення у товариства сліпих, розвалив його і побудував п’ятиповерховий бізнес-центр, але побудував лише на папері і продав його тричі. Після сюжету у "Грошах" справа дійшла до суду.
Читайте такожКерівництво метрополітену розвіяло "міфи" про будівництво на "Героїв Дніпра"
А друга історія – з унікальною музично-театральною бібліотекою, яку виселили з будинку, щоб побудувати готель. Дізнайтесь, які результати мав розголос цих гучних будівельних афер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter