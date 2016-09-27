Програма "Гроші" викликала інтерес правоохоронців до будівельних афер у кількох містах /

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші".

Доказами є дві історії, після сюжетів про які правоохоронні органи зацікавились та взяли розслідування у свої руки.

У Сумах чоловік забрав приміщення у товариства сліпих, розвалив його і побудував п’ятиповерховий бізнес-центр, але побудував лише на папері і продав його тричі. Після сюжету у "Грошах" справа дійшла до суду.

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А друга історія – з унікальною музично-театральною бібліотекою, яку виселили з будинку, щоб побудувати готель. Дізнайтесь, які результати мав розголос цих гучних будівельних афер.