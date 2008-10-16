Луценко занепокоєний діями охоронних фірм у конфліктах

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає підлеглих позбавляти ліцензій охоронні фірми, причетні до конфліктів, під час яких постраждали люди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з керівним складом МВС України.

«Будь-яке побиття охоронною фірмою звичайних мешканців не має залишатися безкарним, включаючи позбавлення ліцензії. Далі – порушувати кримінальні справи, які стосуються конкретних посадових осіб», - сказав міністр.