Кримські митники вилучили у громадянина Росії 5 старовинних самоварів

5 старовинних самоварів, не заявлених в митній декларації як предмети старовини, але які підлягають обов`язковому письмовому декларуванню, виявили в Севастополі працівники митниці при здійсненні контролю багажу громадянина РФ, який прибув на теплоході зі Стамбулу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської митниці, самовари було передано на експертизу в експертний відділ Кримської Республіканської установи «Центральний Музей Тавриди», в результаті якої вони визнані об`єктами, що представляють культурну та історичну цінність: самовар-бочка (Туреччина, перша половина ХХ в.), самовар у формі чарки (Росія, початок XX в., фірма Аленчикова і Зіміна, Москва), самовар у формі кулі (Туреччина, початок XX в.), самовар у формі бочки (Туреччина, початок XX в.), самовар у формі чарки (Росія, друга половина ХІХ в., самоварне виробництво Григорія Костянтиновича Романова з синами, Тула).

Відносно громадянина Росії було складено адміністративний протокол.

На підставі рішення Ленінського районного суду Севастополя самовари конфісковані в дохід держави, і після рішення Міжвідомчої ради з питань ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей будуть передані до одного з музеїв України.