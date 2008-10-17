Через помилки медиків підліток став інвалідом

Джанкойська міжрайонна прокуратура (Крим) розслідує дії медиків місцевої центральної районної лікарні, через помилки яких підліток став інвалідом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, дії лікарів кваліфіковано за ч.2 ст.140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов`язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

«З 2003 року лікарі на різних етапах надання допомоги підліткові, бачивши прогресуючу патологію, не вживали необхідних заходів для боротьби з нею. В результаті неповнолітній став інвалідом», йдеться в повідомленні. За даним фактом ведеться слідство.

Цього року під час перевірок дотримання законодавства про медицину органами прокуратури Криму порушено 15 кримінальних справ. У трьох випадках бездіяльність лікарів коштувала кримчанам життя.

На виявлені порушення законодавства про медицину прокуратурою внесено 54 документи реагування, за наслідками розгляду яких до 172 посадовців застосовано дисциплінарні й адміністративні заходи.