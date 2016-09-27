До Умані приїхали уже понад 2,5 тисяч хасидів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Уманському відділі поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області, масовий приїзд хасидів в Умань розпочався ввечері 26 вересня.

За попередніми даними, на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана в місто Умань Черкаської області цього року очікується приїзд більше 30 тисяч паломників з 20 країн світу. З них найбільше - до 80% - громадяни Держави Ізраїль та США.

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Як повідомляв УНІАН, у місті уже почали працювати зведені загони правоохоронців та рятувальників, які цілодобово забезпечуватимуть безпеку паломників

У 2015 році в Умані у святкуванні іудейського нового року Рош-га-Шана взяли участь близько 30 тис. прочан-хасидів, з них 64 жінки та 3161 дитина. Прочани приїхали з 21 країни.

Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 2–3 жовтня.