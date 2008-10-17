Кабмін дозволив видати без аукціону 21 ліцензію на родовища

Кабінет Міністрів України дозволив Міністерству охорони навколишнього природного середовища видати 21 ліцензію на користування надрами без проведення аукціону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК.

За його словами, серед цих ліцензій, зокрема, ліцензії на розробку родовища будівельних матеріалів, каоліну, марганцю. Міністр наголосив, що серед цих ліцензій немає ліцензії на площі нафти і газу.

За словами Г.ФІЛІПЧУКА, також розглядалося питання на видобуток вугілля на двох родовищах, вартість яких 2,5 млрд. грн. і 1,9 млрд. грн., але це питання перенесено на наступне засідання Кабміну у зв`язку з позицією Міністерства фінансів.