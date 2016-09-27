У Міноборони розповіли про військовий резерв України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

"На сьогодні службу у військовому резерві Збройних сил України проходять понад 85 тис. громадян", - сказав Чернобай.

Речник Міноборони розповів, що у ЗСУ розпочалися масштабні тактичні навчання з бойовою стрільбою за участю військовослужбовців, які входять до складу оперативного резерву першої черги. Ці навчання є логічним продовженням зборів резервістів, які відбулися на базі 9 бригад ЗСУ за участю понад 8 тис. осіб.

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"Військовослужбовці відпрацюють ведення оборонного та наступального бою, здійснення маршу, подолання водних перешкод у різний спосіб", - сказав речник оборонного відомства.

За його словами, результатом проведення чергового етапу навчальних зборів з резервістами також стане їхня участь у бригадних і тактичних навчаннях з бойовою стрільбою.

Чернобай додав, що на період зборів резервістів поставлено на всі види забезпечення без втрати ними місця роботи.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що військовий резерв України становить 80 тис. чоловіків та жінок.