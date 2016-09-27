Відео з нагрудної камери вбитого у Дніпрі патрульного: у МВС розповіли нові подробиці

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник прес-служби МВС Артем Шевченко.

Він наголосив, що бронежилетів на убитих патрульних не було, бо інструкція вимагає їхнє обов'язкове носіння у темну пору доби, у світлу - тільки за командою командира у разі загострення оперативної ситуації.

Читайте такожМВС: Підозрюваного у вбивстві патрульних поранив у живіт загиблий поліцейський

"Можливо, цю норму переглянуть за наслідками розслідування", - заявив Шевченко.

Також речник МВС розповів, що патрульна Макаренко не увімкнула свою камеру та відволікалася на розмову зі сторонньою людиною.

"Кутушева мало би насторожити вперте небажання Пугачова оформляти постанову про адмінпорушення і його апеляція до статусу учасника АТО із демонстрацією поранення. Це могло свідчити про наявність зброї", - йдеться у повідомленні Шевченка.

Раніше у Мережі з'явилася частина відео з нагрудної камери патрульного поліцейського, вбитого в Дніпрі.