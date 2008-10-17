МВФ обіцяє допомогти Україні

Міжнародний валютний фонд обіцяє допомогти Україні в стабілізації економічної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні про це під час зустрічі в Києві з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО заявила голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ.

«Ми готові зробити все, що у нашій компетенції, щоб допомогти вам у розробці економічної політики», - сказала вона, підкресливши, що на сьогодні МВФ достатньо активно і продуктивно співпрацює з профільними міністерствами України, а також експертами з економічних і фінансових питань.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила позитивні показники економічного розвитку України за 9 місяців цього року, але підкреслила, що Україна вже почала на собі відчувати наслідки світової фінансової кризи, що, перш за все, відбилося на підприємствах гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості.

“Ми надзвичайно зацікавлені у тому, щоб наша співпраця закінчилася тим, щоб Україна мала можливість одержати від МВФ необхідну фінансову допомогу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду.