В Одесі фунікулер закритий до кінця року з-за реконструкції Потьомкінських сходів

В Одесі у зв'язку з реконструкцією Потьомкінських сходів припинена робота фунікулера на Приморському бульварі до 30 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, у зв'язку з тривалим ремонтом Потьомкінських сходів, що почався в травні, роботу Одеського фунікулера припинено до 30 грудня.

"Враховуючи тривалий ремонт Потьомкінських сходів, для забезпечення безпеки громадян експлуатація фунікулера на Приморському бульварі припинена", - відзначили в мерії.

Як пояснили в мерії, фахівці приступили до демонтажу трьох сходових маршів і прогонів: гранітних сходів, покриття прольотів і гранітного оформлення верхньої площадки, що прилягає до драбини з Приморського бульвару.

Вивозити плити ступенів з драбини не будуть, їх реставрація проводиться на місці.

Після виконання робіт по плівковою гідроізоляції основи ступенів, відреставровані гранітні плити відновлять на місце, на розчинну основу.

У зв'язку з тим, що гранітні сходинки місцями заходять на 20-50 см в тіло парапетів, для їх демонтажу були частково розібрані парапети. В ході робіт, фахівці виявили, що штукатурне покриття парапетів раніше було виконано з цементно-піщаного розчину, яке призвело до консервації черепашнику всередині тіла парапетів і не давало можливості віддавати йому вологу. Наслідком цього стала висока ступінь вологості вапняку-черепашнику, з якого складаються парапети і часткове руйнування кладки каменю. Виходячи з цього, фахівці вирішили демонтувати штукатурне покриття парапетів, місцями досягає 10 см в товщину. Після цього кладка вапняку буде висушена, втрачені ділянки відновлено, а парапети покриті гранітними плитами.

На сходових майданчиках виконають обмазувальну гідроізоляцію, поверх якої будуть укладатися гранітні плити на клейовій основі. Після виконання робіт огорожу пересунуть і приступлять до ремонтно-реставраційних робіт на ділянці, який сьогодні служить проходом по сходах. Повністю цю ділянку сходів буде відновлено в автентичному вигляді за 2-3 місяці.

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня в Одесі розпочався капітальний ремонт знаменитих Потьомкінських сходів. Строки виконання робіт за договором: травень 2016 року - травень 2017 року. Загальна кошторисна вартість об'єкту становить понад 15 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. В Одесі фунікулер здійснює перевезення пасажирів уздовж Потьомкінських сходів - від пасажирського комплексу морського вокзалу Одеського морського торговельного порту до Приморського бульвару (і у зворотному напрямку).

Потьомкінські сходи побудована в 1837-1842 роках за проектом архітектора Ф. Боффо. За його задумом, сходи - "парадний вхід" з морського порту в місто.

Вона складається з 192 ступенів, 10 прольотів, довжиною – 142 і заввишки 24 метри. Має особливість: при погляді зверху вниз видно лише майданчика, а знизу вгору - лише сходинки, а парапети, розташовані по обидва боки сходів, здаються паралельними. Підстава сходів - 21 метр, закінчується вона шириною - 12,5 метра.