На Вінниччині з’явився пересувний мамограф "Квітка"

За 9 років існування проекту Вінниччина стала першим і поки що єдиним регіоном України, що завершив благодійну акцію, присвячену пам’яті американської співачки українського походження Квітки Цісик, життя якої обірвала онкологічна хвороба, придбанням необхідного для діагностики цього захворювання обладнання, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

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На закупівлю мамографа за ініціативи обласної влади було залучено 3 млн. 900 тисяч гривень з обласного бюджету. Ще 50 тисяч гривень було зібрано торік під час благодійного концерту.

Сьогодні, 27 вересня, у КЗ «Плеяда» за участю голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія, голови обласної Ради Анатолія Олійника, засновника україно-американського благодійного фонду «Незабутня Квітка» Алекса Гутмахера, племінниці Квітки Цісик Марти Качмар, представника Всесвітнього Союзу українок Петрунелі Хміль, представника світового Конгресу українок Ореслави Хомик, депутатів обласної Ради та медичної спільноти регіону відбулася урочиста передача обладнання вінницькому онкодиспансеру.

«Рік тому ми мали зустріч з паном Алексом Гутмахером у рамках концерту, присвяченому творчості Квітки Цісик. І в мене було внутрішнє відчуття того, що через роки вона прагнула донести до нас своєю піснею певне прохання – вирішити одну з дуже важливих проблем, - зазначає голова облдержадміністрації Валерій Коровій. - Це було надзвичайно, бо постійно замислюєшся над тим, як дівчинка, яка народилася у сім’ї емігрантів з України, могла донести через свою пісню таку велику любов до країни, до українського слова, пісні, той величезний рівень патріотизму, що передавався через прагнення добра і шанобливого ставлення до української мови».

За словами Валерія Коровія, проблема раку молочної залози насправді дуже серйозна, особливо в аспекті її діагностики у населення, що проживає в сільській місцевості. «Якщо з допомогою цього мамографа буде збережене хоча б одне життя – це вже велика перемога кожного з нас. А їх буде збережено сотні й тисячі», - наголосив керівник ОДА. Відтак висловив вдячність засновнику проекту «Незабутня Квітка» Алексу Гутмахеру та депутатам обласної Ради, які підтримали ідею придбання цього обладнання.

У рамках заходу у виконанні лауреата Гран-прі Міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик Оксани Мухи звучали твори в обробці незрівнянної американської співачки українського походження. Затим керівники області передали головному лікарю Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру Володимиру Шамраю ключі від пересувного мамографа та сертифікат у сумі 250 тисяч гривень на придбання розхідних матеріалів для обслуговування обладнання.

Вже в жовтні мамограф «Квітка» розпочне працювати у районах Вінниччини.