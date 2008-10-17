В Україну йде похолодання

На вихідних на території України очікується відносно тепла й суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 18 жовтня, хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних, центральних та південних областях, вдень у східній частині та в Криму дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 8-13°, у південній частині та східних областях вночі 7-12°, вдень 11-16°, на високогір`ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

19-20 жовтня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 19 жовтня на півночі Лівобережжя невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 11° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 0-4° морозу; вдень 9-14° тепла, у південній частині, а 20 жовтня і на Закарпатті 12-17°, на високогір`ї Карпат 2-7° тепла.

21-22 жовтня на території України без опадів. Температура вночі у східній частині від 2° морозу до 3° тепла, на решті території 0-6° тепла, на узбережжі морів до 9°; вдень 10-16°, на Закарпатті та півдні Криму до 18°.

Завтра у Києві та області вночі дощ, вдень без опадів. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

19-20 жовтня без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

21-22 жовтня у столиці та області без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.