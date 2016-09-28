В Одесі стартує міжнародний фестиваль "Золоті скрипки Одеси"
У цьому фестивалі візьмуть участь кращі скрипалі світу різних поколінь.
В Одесі сьогодні, 28 вересня, стартує міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси. Батьки і діти».
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Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, у цьому фестивалі візьмуть участь кращі скрипалі світу різних поколінь.
«Будуть представлені музичні композиції цілих династій віртуозних скрипалів. Всі вони – володарі безлічі престижних нагород міжнародних конкурсів, багато хто й самі є членами журі конкурсів та фестивалів, викладають у кращих музичних інститутах світу, дають майстер-класи та концертують», - йдеться в повідомленні.
У числі учасників - музичний директор громадської благодійно-освітньої організації Capriccio Music (США, Сан-Франциско) Олександр Айзенберг, завідувач кафедри скрипки Московської державної консерваторії ім. Петра Чайковського Сергій Кравченко (Росія), директор Інституту скрипки в Бордо Захарій Зорін (Франція), доцент університету PennStateUniversity Макс Зорін (Франція).
Крім того, солісти Ізраїльського філармонічного оркестру під керуванням Зубіна Мети та ансамблю «Віртуози Тель-Авіва» - Олександр, Маріанна і Юджин Поволоцькі (Ізраїль) та ін.
Наголошується, що всі учасники-віртуози, які представляють старше покоління, народилися в Одесі.
Художній керівник фестивалю «Золоті скрипки Одеси», заслужений журналіст України, випускник Одеської школи ім. Петра Столярського та Одеської консерваторії по класу Веніаміна Мордковича - Ігор Покровський.
«Мета фестивалю - відродження музичних традицій і слави відомої у всьому світі одеської скрипкової школи, родоначальником якої по праву вважається професор Петро Столярський», - наголосили в мерії.
Фестиваль триватиме до 2 жовтня.