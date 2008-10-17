Охендовський: ЦВК не відновить роботу

Центральна виборча комісія не відновить роботу з організації виборчої кампанії доти, доки не одержить постанови Центрального окружного адміністративного суду про скасування рішення Київського окружного апеляційного суду про припинення дії Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові парламентські вибори.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

“Станом на даний час ніяких документів до ЦВК не надходило. Відповідно, до надходження такого документа до ЦВК заборона на підготовку дострокових виборів залишається у силі, - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що більшість членів ЦВК знаходяться на своїх робочих місцях. «Ми знаходитимемося на робочих місцях до 24-х годин. Завтра теж робочий день. Адже почався виборчий процес – його ніхто не скасовував», - додав член ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів до ВР.

Разом із тим керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК повідомив, що сьогодні, 17 жовтня, Центральний окружний адміністративний суд скасував постанову Окружного адміністративного суду Києва, якою була припинена дія указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання і призначення позачергових виборів.

Таким чином, підкреслив він, перешкод для проведення позачергових виборів не існує.