Fitch частково змінило рейтинги Києва, Одеси і Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings сьогодні знизило довгострокові рейтинги Києва та змінило прогнози по рейтингах Одеси і Харкова зі "стабільного" на "негативний". Про це йдеться в повідомленні агентства.

Зокрема, рейтинг української столиці знижений в іноземній і національній валюті з рівня "BB-" до "B+". Короткостроковий рейтинг міста в іноземній валюті підтверджений на рівні "B". Прогноз по довгострокових рейтингах залишений "негативний". Ця рейтингова дія поширюється на облігації міста в обігу.

Крім того, Fitch змінило прогнози по рейтингах Одеси і Харкова у зв`язку з пониженням довгострокових рейтингів дефолту емітента України з рівня "BB-" до "B+" у зв`язку з зростанням ризику фінансової кризи в країні, включаючи значне зниження курсу національної валюти, напруженість в банківській системі і істотні втрати для реального сектора економіки. Також агентство підтвердило довгострокові рейтинги Одеси і Харкова в іноземній і національній валюті на рівні "B+" і короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні "B".

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