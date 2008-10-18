За номінацію на "Оскар" боротимуться 67 іноземних картин

У список претендентів на номінацію на премію Американської кіноакадемії "Оскар" увійшли 67 іноземних фільмів. Як передає агентство France Presse, це більше, ніж за всю історію вручення нагороди.

Тільки одна країна, Йорданія, потрапила в число кандидатів вперше. За номінацію боротиметься фільм Аміна МАТАЛГІ (Amin Matalqa) "Капітан Абу Раєд" (Captain Abu Raed).

Від Росії на "Оскар" поїде картина Ганни МЕЛІКЯН "Русалка", а від України - фільм "Ілюзія страху", знятий за книжкою першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА. Шкільна драма "Клас" Лорана КАНТЕ заявлена як претендент від Франції, фільм "Гомора" Маттео ГАРРОНЕ висунутий від Італії, а від Німеччини - картина Улі ЕДЕЛЯ "Комплекс Баадера-Майнхоф".

З 67 претендентів на "Оскар" в категорії "Кращий фільм на іноземній мові" будуть відібрані п`ять номінантів. Церемонія вручення премії відбудеться 22 лютого 2009 року в Голлівуді.