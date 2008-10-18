У Держреєстрі медпрепаратів будуть зазначені максимальні ціни

В Україні для загального користування планують створити Державний реєстр медичних препаратів із зазначенням максимальних роздрібних цін ліків вітчизняного та імпортного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадій ПАДАЛКО.

Він повідомив, що відповідне рішення уряду вже ухвалене, такий реєстр необхідний для недопущення необгрунтованого завищення цін на ліки.

Г.ПАДАЛКО зазначив, що реєстр буде в аптеках, покупці матимуть вільний доступ до нього, і таким чином зможуть контролювати ціни на ліки.

Крім того, він повідомив, що затверджено новий порядок державної реєстрації граничного рівня цін на ліки, і відтепер суб`єкт, який реалізовуватиме препарат вітчизняного або імпортного виробництва, має буде оголосити, «за якою ціновою політикою він продаватиметься».

«Державні органи, перевіривши відповідність ціни і якості препарату, робитимуть висновок, наскільки потрібен цей препарат (на ринку – УНІАН)», - сказав Г.ПАДАЛКО.

Він зазначив, що на сьогоднішній день на ринку існує дуже багато практично аналогічних ліків, і споживачу дуже складно вибрати необхідний.

«Тут пряма функція держави - дати можливість населенню купувати якісні речі... Ми це регулюватимемо і механізмом ціни. Ціна відповідатиме якості препаратів», - зазначив Г.ПАДАЛКО.