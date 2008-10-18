Уряд звільнив першого заступника гендиректора «Укрзалізниці»
"...за одноразове грубе порушення"
Кабінет Міністрів України звільнив першого заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимира КОРНІЄНКА.
Відповідна постанова розміщена на сайті Верховної Ради.
Зокрема, розпорядженням від 16 жовтня 2008 р. №1321-р Кабмін скоротив одну посаду першого заступника генерального директора «Укрзалізниці».
Розпорядженням №1322-р В.КОРНІЄНКА звільнено з посади першого заступника генерального директора за одноразове грубе порушення трудових зобов`язань (пункт 1 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України).
Як повідомляв УНІАН, Кабмін призначив В.КОРНІЄНКА 1-м заступником гендиректора «Укрзалізниці» 9 січня ц.р.
Довідка УНІАН. В.КОРНІЄНКО з липня 2002 р. по вересень 2003 р. був заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). З вересня 2003 р. по січень 2004 р. обіймав посаду першого заступника міністра транспорту України. З 5 січня по 24 лютого 2005 року - гендиректор «Укрзалізниці». З серпня 2006 року - перший заступник міністра транспорту і зв`язку.