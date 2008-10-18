Васюник вручив орден «За заслуги» китайському українознавцеві

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК у ході робочого візиту до Китайської Народної Республіки зустрівся з представниками наукової та освітньої громадськості міста Шанхай, студентами вищих навчальних закладів та випускниками вузів.

За дорученням Президента України І.ВАСЮНИК вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня відомому китайському досліднику, українознавцю професору Східнокитайського педагогічного університету ЧЖАО Юньчжун. Китайський науковець підготував і видав книгу «Україна: важкі кроки історії», повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

Під час церемонії вручення віце-прем‘єр висловив задоволення, що громадяни такої великої держави, відмінної від Європи мовно та культурологічно, не тільки цікавляться Україною, але глибоко усвідомлюють необхідність присвятити себе науці українознавства.

«Наукова цінність такого дослідження добре відома і в Україні, і в Китаї. Наклад книги розійшовся серед читачів і дослідників України й Китаю , знають про неї і в Канаді, і в Америці. Сьогодні ми говоримо про необхідність другого видання монографії», - наголосив віце-прем‘єр.

І.ВАСЮНИК відзначив, що зв‘язки між Україною та Китаєм завдяки таким працям та зустрічам безумовно набудуть нової, кращої якості.

Водночас професор ЧЖАО Юньчжун під час церемонії вручення ордену повідомив, що готувати виданням йому допомагала дружина. Майже рік вони досліджували матеріали українських бібліотек. Загалом над книгою працювали 10 років.

«Я задоволений тим, що це перша книга китайського автора написана для китайського читача про історію України», - сказав науковець.

Історик ЧЖАО Юньчжун додав, що під його авторством також опублікована низка наукових статей про Україну.

Також у рамках свого візиту віце-прем‘єр-міністр України відвідав Координаційне бюро «ЕКСПО-2010» у Шанхаї.

За словами віце-прем‘єра, Україна має за честь бути однією з перших країн, які підписали необхідні договори про участь у виставці. За словами І.ВАСЮНИКА, офіційний Київ серйозно готується до презентації на «ЕКСПО-2010», питання перебуває на постійному контролі Президента України та уряду.