В інтернеті у вільному доступі українцям продають контрабандний та неякісний алкоголь /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підозрюваного у виготовленні смертельного сурогату оголосили в розшук. За час, що минув від перших зафіксованих смертей, він встиг зникнути з поля зору правоохоронців.

Тим часом сотні інших малих підприємців у столиці працюють цілодобово, тож придбати сурогатний алкоголь досі легко можна і в мережі, і на ринку, його перевага – ціна.

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Продається не лише горілка, але й коньяк, який продавці називають "молдавським чаєм". Розливають шмурдяк у таку саму тару, що й рідину для прання.

Виробником називають то олександрійське підприємство "Блік", то якусь фірму в Кропивницькому, то взагалі кажуть, що постачальників багато. "Просто даєте гроші – вам виносять", - каже по телефону представник торгової точки на Караваєвих Дачах. Справді, за 290 гривень чоловік у брудних джинсах виносить аж 10 літрів оковитої. "Більше берете – дешевше", - пояснює він. Якщо товар не подобається, обіцяють змінити на іншого виробника.

Придбану горілку журналісти відвезли на експертизу до асоціації легальних виробників алкоголю. Її голова вже за тарою бачить, що перед ним фальсифікат. Каже, така точно фігурувала у звітах правоохоронців із місць, де люди потруїлися підробкою. На коробках немає жодної згадки ні про виробника, ні про дату виробництва, ні навіть про вміст.

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Лікар Владислав Сова у своїй практиці періодично стикається з складними отруєннями фальсифікованою горілкою. Каже, навіть незначні дози неякісного алкоголю можуть мати незворотні наслідки. "Токсичне враження печінки. Токсичні гепатити. Як мінімум, ураження підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту. В будь-якому випадку, добре не буде від цього", - застерігає він.

Контролювати обіг нелегального алкоголю мають державні органи. Але голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа лише розводить руками: "Ми можемо контролювати тільки ті підприємства, які офіційно зареєстровані". Поліція та фіскальна служба кажуть про нестачу повноважень і посилаються одне на одного. Врешті закликають громадян купувати якісний алкоголь у відомих крамницях. Однак українці мають дурні звички, котрі стосуються не лише зловживання спиртним: заощаджувати на всьому підряд, навіть на безпеці свого життя та здоров'я, а також сліпо вірити в те, що біда можлива лише в когось, але не торкнеться саме його.