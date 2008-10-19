Попит на нафту падає

Тегеран виступає за скорочення світового видобутку нафти та збільшення вартості "чорного золота", заявив міністр нафти Ірану Голямхоссейн Нозарі.

"Світова фінансова криза, що позначилася на багатьох країнах, призвела до скорочення попиту на нафту, що неминуче знизить її ціну. Необхідно встановити баланс між попитом на нафту і пропозицією. Окрім цього, Іран наполягає на збільшенні світових цін на нафту", - сказав міністр в ефірі іранського ТБ.

На його думку, скорочення видобутку країнами ОПЕК може стабілізувати ціни на нафту в світі.

Напередодні катарський міністр енергетики і промисловості Абдалла Хамад аль-Атийя заявив, що денний обсяг видобутку нафти країнами-членами ОПЕК може бути знижений за тиждень більш ніж на один мільйон баррелів.

Організація країн-експортерів нафти оголосила в четвер, що позачергова конференція організації, присвячена фінансовій кризі, спочатку намічена на 18 листопада, відбудеться 24 жовтня. На черговій сесії у вересні ОПЕК вирішила скоротити реальне виробництво нафти на 520 тисяч баррелів за день. Таким чином, загальний обсяг виробництва нафти картелем становить нині 28,8 мільйона баррелів за добу.