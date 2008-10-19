Черновецький про банки, кризу та Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що банківська криза в Україні спровокована безграмотною економічною політикою Кабінету міністрів та Верховної Ради й непрофесіоналізмом нинішнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, текст якого переданий УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

«Криза, в якій опинилася банківська система України, стала закономірним наслідком безграмотної та безсистемної роботи Кабміну. Вдавати, що все гаразд, закривати очі на кризову ситуацію та розвал фінансової системи країни, стало звичайною лінією поведінки нинішнього прем’єра. В той момент, коли вся країна очікує від уряду рішучих заходів зі стабілізації гривні, захисту внесків і депозитів - особливо простих людей, а не політиків-мільйонерів - ТИМОШЕНКО не готова запропонувати жодного реального антикризового сценарію», - переконаний Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва підкреслив, що залишилося дуже мало часу на те, щоб вжити заходів щодо недопущення розвалу всієї банківської системи України.

«Боротьба за власні владні повноваження позбавляє можновладців сил та енергії, які варто було б спрямувати на вжиття дієвих заходів щодо виходу з кризової ситуації. Кожен втрачений день наближає фінансову систему країни до краху. Уряд повинен зробити все, щоб пересічні громадяни не постраждали від недбайливої економічної політики, яку він провадить. На жаль, кабмінівська управлінська криза поглиблює прірву кризи фінансової», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.