Міліція накрила СТО, де перебивали номери кузовів крадених авто

Тернопільські правоохоронці викрили майстерню, в якій перебивали номери кузовів у крадених авто.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, почалося все з того, що у Чорткові у працівників ДАІ під час перевірки автомобіля з’явилися сумніви щодо первинності походження номерів кузова. Експерти, які провели дослідження, підтвердили, що номери підроблені. Тим часом працівники ДАІ з’ясували у водія, який віз авто на продаж з Волині, що на територію Чортківського району цього дня пригнали з Волинської області ще три авто, аби продати їх. Перевіривши ще й ці автомобілі, правоохоронці виявили, що номери кузовів у них теж підроблені.

Відтак оперативники, отримавши ордер на обшук, прибули до Луцька, однак на території великого гаражного приміщення, переобладнаного під станцію техобслуговування, власника уже не застали. Він утік, зараз його розшукують. Натомість міліціонери вилучили з території СТО ще 5 авто, які мали явні ознаки знищення первинних номерних знаків кузовів. Коли ж працівники ДАІ перевірили ще 2 автомобілі, які недавно привезли з Луцька, то виявили, що і у них “перебиті” номери кузовів.

В одній з вилучених машин вдалося відновити оригінальну комбінацію букв та цифр. З’ясувалося, що її викрали в Києві минулого року і авто перебувало в розшуку. Серед вилучених автомобілів “Опелі”, “Фольксвагени”, “Ауді” та “Шкода”.

Зібрані матеріали співробітники ДАІ та обласного карного розшуку у Чортківському районі передали в УМВС у Волинській області.