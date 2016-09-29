Погром у прямому ефірі: у Москві хранителі "духовних скрєп" штурмували виставку, присвячену Донбасу (фото)

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

«Нас тут громлять в прямому ефірі. Прийшли: депутат з "банкою крові", люди в камуфляжі і козаки. Кричать: "Мочи козлов, спасай Росію", - розповіли в сахаровському центрі.

Як повідомляє "Новая газета", з самого ранку, ще до відкриття виставки, у Сахаровському центру з'явилися журналісти телеканалів «Зірка», РЕН-ТВ і Life. Незабаром на місці з'явилися невідомі люди, яких організатори виставки називають ополченцями.

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«До відкриття ми зняли вчорашні залиті роботи, повісили пояснення про своє ставлення до того, що сталося напередодні. Але близько 12 прийшов чоловік в окулярах, заявив, що він ополченець, розірвав аркуші паперу, таблички з іменами фотографів, розгромив все, а потім почав роздавати інтерв'ю телеканалам», - розповіла співробітник центру Поліна Філіппова.

Пізніше прийшов ще натовп людей, які називали себе «політологами», до них приєдналися козаки та члени НОД разом з Захаровим.

В даний час всередині будівлі працює поліція, оглядає місце події. Керівництво зізнається, що ще не вирішило, що робити далі.