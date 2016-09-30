У неділю можливе тимчасове закриття на вхід станцій київського метро "Палац спорту" та "Олімпійська".

17:41, 30 вересня 2016
Суспільство
357 0

Через проведення футбольного матчу між київським «Динамо» та ФК «Зірка» (Кропивницький) у неділю, 2 жовтня можливе тимчасове закриття на вхід станцій київського метро "Палац спорту" та "Олімпійська".

Станция метро Олимпийская

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"2 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зірка" (Кропивницький), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення футболу, для забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту" та "Олімпійська", – зазначається в повідомленні.

Читайте такожУ Києві невідомі в масках "обчистили" одразу чотири офіси

Як повідомляв УНІАН, київське «Динамо» у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграло внічию із турецьким «Бешикташем». 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter