У неділю можливе тимчасове закриття на вхід станцій київського метро "Палац спорту" та "Олімпійська".
17:41, 30 вересня 2016Суспільство
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Через проведення футбольного матчу між київським «Динамо» та ФК «Зірка» (Кропивницький) у неділю, 2 жовтня можливе тимчасове закриття на вхід станцій київського метро "Палац спорту" та "Олімпійська".
Тимчасове закриття пов'язане із футбольним матчем / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
"2 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зірка" (Кропивницький), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення футболу, для забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту" та "Олімпійська", – зазначається в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, київське «Динамо» у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграло внічию із турецьким «Бешикташем».
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