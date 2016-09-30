У неділю можливе тимчасове закриття на вхід станцій київського метро "Палац спорту" та "Олімпійська".

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"2 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зірка" (Кропивницький), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення футболу, для забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту" та "Олімпійська", – зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, київське «Динамо» у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграло внічию із турецьким «Бешикташем».