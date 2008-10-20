Прокуратура скаржиться, що Пенчук без адвоката до лікарів не йде

Голова фонду, «Антикорупція», бізнесмен, один з авторів проекту "Донецька мафія" Борис ПЕНЧУК, який знаходиться в Донецькому слідчому ізоляторі "необгрунтовано" відмовився проходити медичне обстеження.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Донецької області, у зв`язку з повідомленнями, що з`явилися в ЗМІ, про незадовільний стан здоров`я Б.ПЕНЧУКА, прокуратурою було ініційовано проведення всебічного медичного обстеження за участю провідних фахівців області у сфері охорони здоров`я.

Проведення цього обстеження було узгоджене Б.ПЕНЧУКОМ з одним з його адвокатів – Володимиром МОЇСЄЄНКОМ, після чого обвинувачуваний погодився на конвоювання до установи охорони здоров`я, уточнили в прокуратурі.

20 жовтня Б.ПЕНЧУК був доставлений у міськлікарню №1 м. Донецька, де в присутності представників прокуратури області, начальника медичної частини Донецького слідчого ізолятора і медичних працівників установи охорони здоров`я в категоричній формі відмовився від медичного обстеження.

"Б.ПЕНЧУК необгрунтовано мотивував свої дії відсутністю адвоката, оскільки дане обстеження планувалося не в рамках розслідування кримінальної справи за звинуваченням Б.ПЕНЧУКА, а у зв`язку зі скаргами заарештованого на нібито наявні погіршення в стані здоров`я, і мало було надати об`єктивні відомості про його фізичний стан», - підкреслили в прокуратурі.

Довідка УНІАН. Б.ПЕНЧУК у 2005 році звинувачував бізнесмена Бориса КОЛЕСНІКОВА у вимаганні акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк). Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року у кримінальній справі, порушеній за фактом вимагання в 2002 році акцій ТЦ «Білий лебідь» в екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. Пізніше Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА.

19 липня 2007 року прокуратура Донецької області оголосила Б.ПЕНЧУКА в розшук. Проти нього та його батька було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 і ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України, - за фактом заздалегідь неправдивого повідомлення в органи дізнання про здійснення Б.КОЛЕСНІКОВИМ особливо тяжких злочинів, а також за фактом дачі під час досудового слідства свідомо неправдивих свідчень з метою звинуватити Б.КОЛЕСНІКОВА в скоєнні особливо тяжких злочинів.

Влітку 2007 року Б.ПЕНЧУК звертався до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ і Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням захистити його громадянські права. Він заявляв, що "підпорядкованою одному з лідерів Партії регіонів Борису КОЛЕСНІКОВУ прокуратурою здійснюються безпрецедентні терористичні дії, спрямовані на знищення мене і членів моєї сім`ї, тобто тих, хто був змушений віддати прибутковий бізнес АХМЕТОВУ-КОЛЕСНІКОВУ та їх оточенню".

11 жовтня 2008 р. за рішенням Ворошиловського суду м. Донецька Б.ПЕНЧУК був затриманий у м. Києві і вміщений у донецький СІЗО за звинуваченням у здирництві грошей у Б.КОЛЕСНІКОВА. 16 жовтня на прес-конференції в Донецьку адвокат Б.ПЕНЧУКА Володимир МОЇСЄЄНКО повідомив, що його підзахисний оголосив голодовку. Він заявив, що Б.ПЕНЧУК потребує негайного лікування і повторної операції у зв`язку з хворобою - цукровим діабетом.