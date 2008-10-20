Нацбанк не бачить підстав для ліквідації Промінвестбанку
Про це повідомив Володимир Стельмах
Нацбанк не бачить підстав для ліквідації «Промінвестбанку».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.
«У нас ліквідація банків відбувається згідно із законом у двох випадках. По-перше, вони повинні оголосити про самоліквідацію. А по-друге, за рішенням Національного банку України. Ми не бачимо можливості, необхідності, доцільності, щоб виносити банк на ліквідацію. Банк повинен бути й буде збережений», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.
«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення під час здійснення платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.
7 жовтня НБУ запровадив тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.
Сьогодні, 20 жовтня, Рада національної безпеки та оборони України на своєму засіданні планувала розглянути пакет заходів щодо боротьби з впливом світової фінансової кризи на економіку України, зокрема, питання націоналізації «Промінвестбанку».