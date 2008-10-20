Нацбанк не бачить підстав для ліквідації «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«У нас ліквідація банків відбувається згідно із законом у двох випадках. По-перше, вони повинні оголосити про самоліквідацію. А по-друге, за рішенням Національного банку України. Ми не бачимо можливості, необхідності, доцільності, щоб виносити банк на ліквідацію. Банк повинен бути й буде збережений», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення під час здійснення платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ запровадив тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.

Сьогодні, 20 жовтня, Рада національної безпеки та оборони України на своєму засіданні планувала розглянути пакет заходів щодо боротьби з впливом світової фінансової кризи на економіку України, зокрема, питання націоналізації «Промінвестбанку».