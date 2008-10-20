Ющенко про соціальні стандарти, популізм і бездефіцитний бюджет

Президент України Віктор Ющенко наголошує на необхідності ухвалення бездефіцитного бюджету як на поточний, так і на наступний роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у заяві для преси.

В.ЮЩЕНКО закликав радикально переглянути політику видатків. При цьому він зауважив, що необхідно відмовитись від популістських речей, які домінували останні 8 місяців в роботі уряду.

«Хотів би твердо заявити, що це помилкова дорога, яка ніколи не призведе до росту соціальних стандартів людей. Це омана», - сказав Президент.

Він підкреслив, що бюджет має бути скорегований, але корективи не мають зменшувати соціальні стандарти. Навпаки В.ЮЩЕНКО вважає, що їх потрібно компенсувати на рівні інфляції. Він назвав неприпустимим необґрунтоване підвищення соціальних показників, які потім з’їдають інфляційні процеси.

«Необхідно чітко розмежувати наші можливості від політичних намагань і особливо в контексті дострокових виборів», - сказав Президент.

За його словами, корективи в бюджет поточного року будуть стосуватись витрат на подолання наслідків повені, а також будуть торкатись тих чи інших секторів української економіки.

В.ЮЩЕНКО в чергове підкреслив необхідність ухвалення збалансованого бездефіцитного бюджету.