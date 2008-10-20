Янукович критикує Кабмін за зерно і дорогу

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ піддав критиці продовольчу політику Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед делегатами Одеської обласної конференції Партії регіонів, він сказав: «Держава створила хороші умови не для хліборобів, а для зернотрейдерів». За його словами, зернотрейдери фактично дістали можливість за низькими цінами купувати зерно у селян і відправляти його на експорт. Причому, припустив В.ЯНУКОВИЧ, швидше за все, частина цього зерна буде «прихована до тих пір, поки ціни на нього не зростуть, а потім продана нам же, але вже дорожче».

Внаслідок такої політики, вважає він, всупереч зібраному рекордному урожаю зерна, вартість хліба в країні збільшується. Тим часом, уряд міг понизити його вартість удвічі.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив думку, що Кабмін повинен краще фінансувати програму підготовки України до Євро-2012. Зокрема, державних капіталовкладень потребує будівництво магістралі «Одеса-Рені» - за рахунок місцевих бюджетів цю дорогу не побудувати. Такого ж підходу вимагає і вирішення питання про забезпечення населених пунктів південно-західних районів Одещини якісною питною водою.

Виходом з ситуації, що склалася, вважає лідер ПР, є усунення від влади правлячих політичних сил і формування нового уряду, який зуміє вирішити проблеми, що накопичилися.