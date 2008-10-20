Янукович критикує Кабмін за зерно і дорогу
"Новий уряд зуміє вирішити проблеми..."
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ піддав критиці продовольчу політику Кабінету Міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед делегатами Одеської обласної конференції Партії регіонів, він сказав: «Держава створила хороші умови не для хліборобів, а для зернотрейдерів». За його словами, зернотрейдери фактично дістали можливість за низькими цінами купувати зерно у селян і відправляти його на експорт. Причому, припустив В.ЯНУКОВИЧ, швидше за все, частина цього зерна буде «прихована до тих пір, поки ціни на нього не зростуть, а потім продана нам же, але вже дорожче».
Внаслідок такої політики, вважає він, всупереч зібраному рекордному урожаю зерна, вартість хліба в країні збільшується. Тим часом, уряд міг понизити його вартість удвічі.
В.ЯНУКОВИЧ також висловив думку, що Кабмін повинен краще фінансувати програму підготовки України до Євро-2012. Зокрема, державних капіталовкладень потребує будівництво магістралі «Одеса-Рені» - за рахунок місцевих бюджетів цю дорогу не побудувати. Такого ж підходу вимагає і вирішення питання про забезпечення населених пунктів південно-західних районів Одещини якісною питною водою.
Виходом з ситуації, що склалася, вважає лідер ПР, є усунення від влади правлячих політичних сил і формування нового уряду, який зуміє вирішити проблеми, що накопичилися.