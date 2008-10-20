Завтра під головуванням Тимошенко - нарада щодо фінансовій кризи

Деталі повідомила прес-служба Кабміну

Завтра, 21 жовтня о 14.00, під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада за круглим столом з представниками національної економічно-фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів. Нарада відбудеться у Клубі Кабінету міністрів України (вул. Інститутська, 7). Акредитація представників ЗМІ триває до 11.00 21 жовтня за телефонами: 256-75-81, 256-65-71.

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