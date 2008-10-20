Ющенко про Промінвестбанк: НБУ розглядає всі варіанти

. 20 жовтня. УНІАН. Остаточне вирішення ситуації з «Промінвестбанком» Національний банк ухвалить найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму зверненні за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що Національний банк України вже отримав низку пропозицій щодо отримання контролю над «Промінвестбанком» з боку і іноземних, і вітчизняних інвесторів. Водночас представники української влади зі свого боку відстоюють позицію націоналізації банку.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні НБУ розглядає всі можливі варіанти вирішення ситуації, і ухвалить остаточне рішення вже найближчим часом.

«НБУ найближчим часом оцінить всі пропозиції, які стосуються перспектив врегулювання ситуації навколо «Промінвестбанку» і надасть свої остаточні пропозиції. Ми керуватимемося варіантом, який найбільше відповідає інтересам вкладників, клієнтів банку і, безумовно, національним інтересам», - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що зумовило ускладнення під час проведення платежів. Тому правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ запровадив тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.

Сьогодні, 20 жовтня, Рада національної безпеки та оборони України на своєму засіданні планувала розглянути пакет заходів для боротьби з впливом світової фінансової кризи на економіку України, зокрема, питання націоналізації «Промінвестбанку».