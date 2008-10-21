Стельмах про Промінвестбанк: є гроші - націоналізуйте

Питання заощаджень вкладників «Промінвестбанку» має бути вирішене в найкоротші терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Питання вкладників ми маємо вирішити в найкоротші терміни з тим, щоб була гарантія вкладникам і кредиторам. І це головне питання, яке розглядалося сьогодні з різних ракурсів (на засіданні РНБО – УНІАН)», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Що стосується питання можливої націоналізації «Промінвестбанку», то, за словами В.СТЕЛЬМАХА, тут важливе не саме рішення, а наявність коштів на проведення такої націоналізації.

«Питання в тому, чи є гроші на націоналізацію. Є гроші – націоналізуйте. Питань немає», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Він також повідомив, що «Промінвестбанком» постійно цікавляться потенційні інвестори як іноземні, так і вітчизняні. І, як повідомив голова Нацбанку, зараз ряд таких інвесторів перевіряється НБУ.