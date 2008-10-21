"Газпром" вирішив підключити Румунію до "Південного потоку"

Російський концерн "Газпром" має намір залучити до реалізації проекту будівництва газопроводу "Південний потік" Румунію. Джерела газети "Комерсант" повідомляють, що Румунія може замінити в проекті Болгарію.

Нагадаємо, що трубопровід "Південний потік" має пройти з Росії до Болгарії повз Крим через дно Чорного моря. Вартість підводної ділянки перевищує 10 мільярдів доларів. Потім одна гілка трубопроводу має піти через Грецію на південь Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. При цьому прокладка трубопроводу через Чорне море до Румунії коштуватиме на 12 відсотків дешевше, ніж до Болгарії.

Газета пише, що Болгарія наполягала на передачі болгарській стороні права власності на ділянку трубопроводу, який проходить по території країни. При цьому "Газпром" хотів би оформити його як російську власність.

Раніше стало відомо, що "Газпром" не запустить газопровід "Південний потік" в 2013 році. Поетапне введення газопроводу віднесене на 2015-2024 роки. Раніше плани запуску "Південного потоку" співпадали щодо термінів із конкуруючим проектом Nabucco, який пройде з району Каспійського моря через територію Туреччини і Балкан до Австрії. Будівництво цього газопроводу ведеться без участі Росії. При цьому Transgaz і Bulgargaz, румунська і болгарські держкомпанії, є акціонерами Nabucco.

17 жовтня стало відомо, що в раніше зазначені терміни не укладаються будівельники нафтопроводу Бургас - Александруполіс. Старт будівництва трубопроводу відкладається до жовтня 2009 року, а запуск - до 2011 року. Раніше його будівництво планувалося почати наприкінці 2008-го або початку 2009 року. Гілку цього нафтопроводу, основним акціонером якого є консорціум "Транснефть", "Газпром нафта" і "Роснефть", планується прокласти з Болгарії до Греції в обхід чорноморських проток.

Лента.ру