Обсяг фармацевтичного ринку України на порозі 3 млрд. доларів

Обсяг фармацевтичного ринку України в 2008 році сягне позначки 3 млрд. доларів.

Такий прогноз озвучив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН аналітик інвестиційної групи «Сократ» Олександр ТОПАЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, «не зважаючи на кризу ліквідності і колапс фондових ринків, фармацевтичний ринок України характеризується стабільним зростанням і рекордним збільшенням обсягів продаж лідируючих підприємств галузі». Аналітик вважає, що реальний обсяг ринку в першому півріччі 2008 року складав 1,35-1,40 млрд. доларів.

Як повідомив О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ, у першому півріччі 2008 року частка роздрібного фармацевтичного ринку склала 83%, зростання ринку - 41%. Не дивлячись на зростання обсягів продаж, українські виробники продовжують поступатися своєю ринковою часткою зарубіжним компаніям, зазначив аналітик. За його інформацією, виходячи з обсягів продаж у доларовому еквіваленті, частка українських виробників у першому-другому кварталі 2008 року зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,4% і склала 22%.

На думку аналітика, потужний ще з часів СРСР потенціал вітчизняних фармацевтів дозволяє розробляти оригінальні препарати, проблема полягає тільки у фінансуванні. «Однією з основних причин зниження ринкової частки українських виробників є відкритість наших ринків після вступу України до СОТ, відсутності виробництва оригінальних препаратів, а також слабка інформованість вітчизняного споживача щодо лікарських засобів, якими можна замінити імпортні препарати, які рекомендуються фармацевтами», - вважає О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ.

Аналітик вважає, що змінити ситуацію може державне регулювання в галузі. За його словами, «розширення списку лікарських засобів вітчизняного виробництва і зниження частки імпортних препаратів, що продаються за рецептом, одержаному після консультації в лікаря, уповільнить втрату ринкової частки локальних компаній». Як вважає аналітик, для реалізації рецептурного підходу, який має на увазі рекомендацію вітчизняної продукції, необхідне додаткове фінансування сфери охорони здоров`я і збільшення зарплат лікарів.

О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ зазначив, що «сьогодні фармацевтичний ринок України - це складний, сильно фрагментований структурний елемент системи охорони здоров`я». Він підкреслив, що «для збереження вітчизняних виробників держава зобов`язана здійснити ряд заходів, які оберігають їх від зростаючої конкуренції з боку великих зарубіжних гравців, котрі стануть консолідаторами фармацевтичної галузі після впровадження GMP стандартів у 2009-2011 році».

Як повідомлялося, GMP (Good Manufacturing Practice) стандартизація має на увазі як поліпшення якості менеджменту і кваліфікації працівників, так і модернізацію потужностей. Згідно з випущеним урядом указом, усі компанії фармацевтичного ринку України зобов`язані провести таку модернізацію до 2009 року. Можливо, дата буде відсунута до 2011 року.