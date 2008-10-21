Дитяча злочинність зменшується

Міністерство внутрішніх справ України відзначає зниження злочинності серед неповнолітніх впродовж 9 місяців цього року.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх Олексій ЛАЗАРЕНКО.

За його словами, впродовж вказаного строку рівень дитячої злочинності знизився майже на 14% (з 14035 злочинів за аналогічний період минулого року до 12099).

Крім того, майже на 18% зменшилась кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних неповнолітніми. Зокрема, зафіксовано менше на 2,7% кількість вчинених підлітками умисних вбивств, на 14,6% - нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, на 43% менше зафіксовано вчинених дітьми зґвалтувань, грабежів – на 16% менше, також на 21% зменшилась кількість розбоїв скоєних неповнолітніми.

Водночас, до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей притягнуто 1412 дорослих та винесено 854 офіційних застережень про недопущення насильства в сім’ї.

Як зазначив О.ЛАЗАРЕНКО, «керівництво департаменту приділяє значну увагу в питанні протидії та попередженню дитячої злочинності, вивченню позитивного досвіду іноземних колег».

Зокрема, департаментом кримінальної міліції у справах неповнолітніх впроваджується ряд проектів, які передбачають роботу з дітьми, які ще не скоїли правопорушення, але відрізняються своєю поведінкою до їх скоєння; передбачає роботу з дітьми, які порушують загально визнані норми поведінки, за що передбачена адміністративна відповідальність. Також ці проекти стосуються роботи з підлітками, які вже скоїли злочин з метою допомогти усунути причини неадекватної та небезпечної для суспільства їхньої поведінки.