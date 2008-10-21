Пірати показали американцям живих моряків з "Фаїни"

Сомалійські пірати, що утримують український суховантаж "Фаїна", вишикували 20 членів екіпажа в шеренгу на палубі, щоб продемонструвати американському патрульному катеру, що знаходиться поблизу, що всі моряки живі. Про це повідомляє агентство «Ассошиейтед Прес» з посиланням на представника ВМС США.

Судно "Фаїна", захоплене 25 вересня, перевозило 33 українських танка Т-72, а також легкі зенітні установки, гранатомети і боєприпаси. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися один громадянин Латвії, троє росіян і 17 громадян України. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу. Пірати погрожують убити заручників у разі силової операції по їх звільненню.

В неділю, 19 жовтня, у американських військових моряків була можливість особисто упевнитися в тому, що всі 20 членів екіпажа живі, передає РІА Новости. "Вони виглядають здоровими, і, схоже, з ними все гаразд", - сказав агентству заступник прес-секретаря близькосхідного штабу П`ятого флоту ВМС США в Бахрейні лейтенант Натан КРІСТЕНСЕН.

Пірати вимагають за звільнення судна і екіпажа 8 мільйонів доларів. Інформагентство УНІАН з посиланням на матір одного з моряків Ольгу ГИРЖЕВУ повідомило раніше, що гроші для виплати викупу зібрані.

За офіційною версією, танки та інша зброя, що знаходиться на борту "Фаїни", призначалося для кенійської армії. Проте, зі слів самих піратів, судно мало в обхід міжнародного мораторію доставити озброєння повстанцям Південного Судану, де йде громадянська війна.

Ця інформація була підхоплена засобами масової інформації, а Бі-Бі-Сі навіть надало копії документів на вантаж, з яких нібито випливає, що контракти на постачання зброї були укладені урядом Кенії від імені властей Південного Судану.

Україна і Кенія відкидають звинувачення в порушенні норм міжнародного права, а Судан наполягає, що не має відношення до військового вантажу.