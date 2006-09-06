На Полі Полтавської битви призначено суботник

16 вересня в Полтаві відбудеться загальноміський суботник на Полі Полтавської битви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського міськвиконкому, суботник розпочнеться о 10.00 у Дендропарку, який входить до комплексу "Поле Полтавської битви" і є пам`яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

«Давайте спільно і дружно наведемо чистоту і порядок у Дендропарку», - закликав усіх полтавчан на суботник в.о. мера Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.