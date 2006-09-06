На Полі Полтавської битви призначено суботник
16:21, 06 вересня 2006Суспільство
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Нині там пам`ятка садово-паркового мистецтва
16 вересня в Полтаві відбудеться загальноміський суботник на Полі Полтавської битви.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського міськвиконкому, суботник розпочнеться о 10.00 у Дендропарку, який входить до комплексу "Поле Полтавської битви" і є пам`яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
«Давайте спільно і дружно наведемо чистоту і порядок у Дендропарку», - закликав усіх полтавчан на суботник в.о. мера Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.
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