До Ощадбанку вже хочуть перегнати вклади зі всіх проблемних банків

Голова правління ВАТ “Ощадбанк” Анатолій ГУЛЕЙ вважає за доцільне перевести вклади населення проблемних банків, зокрема й «Промінвестбанку», в «Ощадбанк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після закінчення роботи «круглого столу», проведеного прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з представниками економічної еліти України.

«В «Ощадбанку» 100% гарантується державою за вкладами населення, тому перший крок, який треба зробити назустріч проблемним банкам, – мінімізувати ризики громадян, перевівши їхні вклади в «Ощадбанк». Я думаю, що таким чином ми ліквідуємо всі ризики людей», - відзначив А.ГУЛЕЙ.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року.

100% акцій банку належать державі.