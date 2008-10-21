До Ощадбанку вже хочуть перегнати вклади зі всіх проблемних банків
19:03, 21 жовтня 2008Суспільство
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А не тільки із Промінвестбанку...
|Анатолій ГУЛЕЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після закінчення роботи «круглого столу», проведеного прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з представниками економічної еліти України.
«В «Ощадбанку» 100% гарантується державою за вкладами населення, тому перший крок, який треба зробити назустріч проблемним банкам, – мінімізувати ризики громадян, перевівши їхні вклади в «Ощадбанк». Я думаю, що таким чином ми ліквідуємо всі ризики людей», - відзначив А.ГУЛЕЙ.
Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року.
100% акцій банку належать державі.
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