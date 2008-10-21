Тривають переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

З 20 по 24 жовтня у місті Брюссель відбувається черговий четвертий раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, переговори триватимуть протягом п’яти робочих днів у п’ятьох паралельних потоках.

Загалом сторони планують обговорити 13 напрямів співробітництва, які, в свою чергу, поділяються на більш конкретні підрозділи. Зокрема, це: торгівля товарами та послугами, захисні торговельні заходи, захист прав інтелектуальної власності, в т. ч. географічних зазначень, митне співробітництво та сприяння в торгівлі, правила походження товарів, державні закупівлі, конкурентна політика, торгівля та сталий розвиток, санітарні та фітосанітарні заходи.

У ході зазначеного раунду переговорів сторони мають продовжити обговорення змістовного наповнення окремих розділів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«У рамках започаткованого переговорного процесу Україна має сформувати чітку спільну позицію щодо практичних засад створення зони вільної торгівлі з ЄС із урахуванням у повній мірі національних інтересів України на основі відповідних переваг та потенційних загроз як для українських споживачів, так і галузей національної економіки, що формують реальний ВВП країни та забезпечують відповідний рівень добробуту населення», - зазначив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі має стати одним з основних елементів нової угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, переговори про яку тривають з 5 березня 2007 року.

18 лютого 2008 року Євросоюз та Україна розпочали офіційні переговори щодо створення ЗВТ.