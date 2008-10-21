Ополченці відбили у піратів Сомалі захоплене судно

Ополченці, найняті владою Сомалі для охорони берегової лінії країни, відбили у піратів захоплене в минулі вихідні індійське судно, повідомляє AP. Захоплений корабель був відпущений.

Після перестрілки четверо піратів були затримані, ще чотирьом вдалося сховатися. Ніхто з моряків, які були на борту індійського судна, не постраждав. Associated Press уточнює, що в Сомалі немає служби берегової охорони як такої, функції цього відомства на прохання місцевої влади періодично виконують збройні формування.

Лента.ру